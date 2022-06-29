26 июня запущен конкурс для творческих детей от Mriya Resort & SPA

Фото: Mriya Resort & SPA

26 июня курорт Mriya Resort & SPA запустил конкурс для творческих детей от 10 до 15 лет, где победитель станет амбассадором тематического парка развлечений «Дримвуд», получит курс «Юный блогер» от «Академии гостеприимства» и билет на годовое безлимитное посещение парка «Дримвуд».

Конкурс будет проходить в несколько этапов, и для участия необходимо снять видео длительностью от 45 до 60 секунд с рассказом о себе, увлечениях и способностях, желании стать блогером. Видео можно снимать в жанре интервью, монолога, репортажа, затем необходимо опубликовать его с хештегом «#vlogerdreamwood_отбор» в любых социальных сетях и отправить ссылку на публикацию в Telegram-бот.

Конкурсная комиссия рассмотрит видео-визитки и определит 10 победителей, которые приедут в парк «Дримвуд» для участия в мастер-классах от преподавателей курса «Юный блогер», на котором участники узнают секреты блогерства и получат второе задание для конкурса. Победителей определят двумя способами: конкурсной комиссией и открытым голосованием в группе «Дримвуд» ВКонтакте, которое будет проводиться с 26 июля по 1 августа 2022 года включительно.

Курс «Юный блогер» от «Академии гостеприимства» поможет освоить современную профессию и создать первые материалы для портфолио. В программу входят уроки по ораторскому искусству, самопрезентации, техники речи, управлению голосом, принципам успешного интервью, работе в кадре, актерскому мастерству. Образовательный проект «Академия гостеприимства» от Mriya Resort & SPA более 5 лет на рынке бизнес- образования и занимается обучением в соответствии с международными стандартами. Подробные сроки и условия конкурса ищите на сайте и в нашей группе ВКонтакте.