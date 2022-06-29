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Происшествия29 июня 2022 14:09

Симферопольскую районную больницу эвакуировали из-за угрозы минирования

На месте работают силовики
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: "Яндекс.Карты"

Фото: "Яндекс.Карты"

Сегодня, 29 июня, в Симферопольскую центральную районную клиническую больницу на улице Луговой поступило анонимное сообщение о минировании, пишет КИА со ссылкой на пресс-службе Минздрава Республики Крым.

Сотрудников и пациентов в срочном порядке эвакуировали из здания. На месте продолжают работать силовики.

Напомним, последний раз в Крыму сообщалось об анонимных угрозах минирования 2 июня. Тогда тревожное письмо получили сотрудники Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Сотрудников и студентов эвакуировали из главного корпуса вуза. По результатам проверки взрывоопасных предметов в учреждении не нашли.

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