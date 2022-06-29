В Бахчисарайском районе ликвидировали волков, которые могли загрызть собаку на привязи

В мае волки растерзали в Крыму собаку Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Бахчисарайском районе возле села Многоречье охотникам удалось ликвидировать двух волков, которые терроризировали местных жителей. Напомним, ситуация в районе обострилась в конце мая, когда хищники ночью загрызли собаку крупной породы, сидевшую на цепи в одном из дворов поселка Счастливое (Озенбаш). От животного остались только голова да клочья шерсти. Тогда же егеря получили разрешение на отстрел и начали патрулирование территории.

Как рассказал «КП-Крым» охотовед Юрий Савиных, выслеживали волков больше двух недель.

- Сначала егеря выследили одного волка, а через два дня другого. Работу мы продолжаем, поскольку ситуация остается напряженной, - отметил Савиных.

Однозначно сказать, что это именно те волки, которые загрызли собаку на привязи, невозможно. Всего по итогам зимних учетов в этом районе насчитали 5-6 хищников.

Напомним, 16 июня в Госкомитете ветеринарии республики сообщили о ликвидации шакала на территории Ленинского района. Это был первый добытый шакал в Крыму за последние два года.

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