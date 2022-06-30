Погода на 30 июня 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 30 градусов

Морская вода у берегов Евпатории всего плюс 20 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

30 июня на Крымском полуострове относительно комфортный четверг.

- На погоду полуострова будет оказывать влияние атмосферный фронт. В отдельных районах вероятны кратковременные дожди с грозами, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16...18°, днем 28...30°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-западный ветер до 10 м/с., тепло 28…30°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +22…+27°, северо-восточный ветер 3-8 м/с. Ясно.

В Евпатории +21…+29°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Керчи +22…+24 °, северо-восточный ветер 4-8 м/с. Ясно.

В Феодосии +21 …+27°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Ясно.

В Черноморском +21…+24°, северо-восточный ветер 3-8 м/с. Малооблачно, небольшой дождь.

В Джанкое +21…+30°, скорость северо-восточного ветра 3-5 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +21…+28°, скорость восточного ветра 3-10 м/с. Переменная облачность, дождь.

Вода в Черном море прогрелась до +17…+22°.

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