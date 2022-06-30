Надежде Бабкиной в Керчи вручили букет из рыбы, а зрителям бесплатные плюшки

Певица ездит по стране с фестивалем "Песни России" Фото: Юлия МАРКИНА

Надежде Бабкиной в Керчи презентовали букет из рыбы. Его вручила председатель городского совета Ольга Солодилова. Она пояснила, что в черной упаковке не цветы, как могла подумать народная артистка, а «керченский букет из рыбы».

- А я то думаю, рыбой понесло,- отметила певица.

Глава горсовета Керчи пояснила, что в черной упаковке - рыба. Фото: Скрин из видео/Надежда Бабкина/Telegram

Надежда Бабкина приехала в Крым поездом 25 июня. Она привезла с собой фестиваль «Песни России», идейным вдохновителем и организатором которого является.

Центральная площадь Керчи едва вместила желающих послушать народные песни Фото: Юлия МАРКИНА

Ежедневно Бабкина вместе с возглавляемым ею коллективом «Русская песня» наряду с местными ансамблями дают концерты на центральных площадях крымских городов. Перед вечерними выступлениями Бабкина проводит мастер - классы по хоровому пению.

На концерте в Керчи зрителям раздавали плюшки и бублики. Фото: Юлия МАРКИНА

Керченские власти во время фестивального концерта на площади им. Ленина организовали бесплатную раздачу зрителям плюшек, бубликов и горячего чая. Подкрепиться в течение всего концерта мог любой желающий.

Горячий чай из расписных чайников и самовара Фото: Юлия МАРКИНА

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50