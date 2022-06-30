Аксенов: многие чиновники в Крыму разучились работать из-за больших денег из бюджета РФ

Фото: Сергей Аксенов/ВКонтакте

Из-за большого объема средств, которые поступают на социально-экономическое развитие Крыма из федерального бюджета, чиновники разучились эффективно работать. Такое мнение выразил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио «Спутник в Крыму».

- Наш лидер всегда держит вопросы Крыма на контроле, нам никогда не было отказа в средствах, поэтому многие посчитали, что задача органов власти – это с каким-то подрядчиком подписать контракт и на этом все закончить, а дальше хоть трава не расти, - заявил Аксенов.

Он подчеркнул, что таким руководителям не место во властных структурах республики.

- Условно говоря: стоит общежитие, если в нем разбито окно, то у органов власти предложение сразу снести общежитие, а не окно заменить. Говорят: «все, надо миллиард». Так не будет. Мастерство руководителя как раз и заключается в том, чтобы головой и руками работать, - сообщил глава Крыма.

Напомним, ранее Аксенов порекомендовал главе администрации Феодосии принять кадровые решения. По его мнению, эффективность работы депутатского корпуса находится на низком уровне. Также он анонсировал «штрафбат», который предстоит пройти мэру Феодосии Андрею Лебедеву. По словам Аксенова, ситуация в прибрежном городе улучшилась после того, как более тысячи добровольцев поработали на уборке города, однако ее еще предстоит «удержать» и не допустить повторения.

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