Фото: pexels.com
В Крыму 1 июля отключат свет на 13 улицах, сообщили в ГУП РК «Крымэнерго». Электроэнергии не будет с 08.00 до 17.00 в связи проведением капитального ремонта.
Так, света не будет по адресам:
- улица Бетховена, 2/3, 1;
- улица Блюхера, 1/67-13/1;
- улица Киевская, 38, 44, 67/2, 67б-69;
- улица Скрипниченко, 3-3а;
- улица Стахановцев, 8-12, 21-25;
- улица Грибоедова, 30;
- улица Чайковского, 2-18, 1-17;
- улица Целинная, 24-74, 29-71;
- улица Димитрова, 38-74, 33-73;
- улица Севастопольская, 250а;
- улица Умера Ипчи, 1-25;
- улица А. Моллаева, 34-76, 29-47;
- улица Койдешлер, 3, 9.
Ранее сообщалось, что один микрорайон Симферополя и семь сел остались без воды до 1 июля. Проводятся ремонтные работы.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50