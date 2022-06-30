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В Крыму 1 июля отключат свет на 13 улицах, сообщили в ГУП РК «Крымэнерго». Электроэнергии не будет с 08.00 до 17.00 в связи проведением капитального ремонта.

Так, света не будет по адресам:

- улица Бетховена, 2/3, 1;

- улица Блюхера, 1/67-13/1;

- улица Киевская, 38, 44, 67/2, 67б-69;

- улица Скрипниченко, 3-3а;

- улица Стахановцев, 8-12, 21-25;

- улица Грибоедова, 30;

- улица Чайковского, 2-18, 1-17;

- улица Целинная, 24-74, 29-71;

- улица Димитрова, 38-74, 33-73;

- улица Севастопольская, 250а;

- улица Умера Ипчи, 1-25;

- улица А. Моллаева, 34-76, 29-47;

- улица Койдешлер, 3, 9.

Ранее сообщалось, что один микрорайон Симферополя и семь сел остались без воды до 1 июля. Проводятся ремонтные работы.

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