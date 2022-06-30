Открыто онлайн-голосование за лучший дизайн-проект для Гаспринской школы №1

Работа №2. Фото: Mriya Resort & SPA

С 28 июня по 4 июля пройдет онлайн-голосование за лучший дизайн-проект, который будет нарисован на фасаде и торце Гаспринской школы №1. Жюри выбрали 5 работ, которые соответствуют всем требованиям и вынесли их на общественное голосование на сайте конкурса.

4 апреля стартовал прием заявок на участие в конкурсе, который является творческой частью масштабной реконструкции Гаспринской школы №1 под руководством курорта Mriya Resort & SPA. До 22 июня длился прием работ, которые отображают культурно- историческое наследие поселка Гаспра. Жюри отобрали 5 лучших работ, которые примут участие в открытом голосовании.

- В школе полностью завершены демонтажные работы, укладка наполньных покрытий, работы по монтажу инженерных сетей. Хочется отметить, что мы с командой инициировали и успешно реализовали идею художественного оформления кабинетов. Каждому предмету было выделено отдельное помещение, где художники вручную расписывали стены под определенную тематику, - прокомментировал генеральный директор Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян.

По его словам, такие пространства помогут ученикам по-новому посмотреть на обучение, поскольку атмосфера класса благоприятно влияет на раскрытие потенциала учащихся. Работы по благоустройству территории и установке периметрального ограждения находятся на финальной стадии.