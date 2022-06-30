В Крыму и Севастополе 30 июня выявлен 31 новый случай COVID-19

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По состоянию на 30 июня на территории Республики Крым выявили 24 новых случая COVID-19. Такие данные приводит Минздрав РК. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заболели 183 965 человек.

- За истекшие сутки госпитализировано 7 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 057 человек, - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки в Крыму выздоровели от коронавируса 23 человека, 176 758 - с начала пандемии.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе-герое выявили 7 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 85 038. Об этом сообщается на сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 5 человек. Выписаны 7 пациентов, - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 30 июня в больницах Севастополя находится 61 пациент, из них 39 - с подтвержденным COVID-19. Также за минувшие сутки в городе от коронавируса скончался один человек в возрасте 68 лет.

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