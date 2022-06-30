Поселок Комсомольское Симферопольского района приводят в порядок после потопа

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Коммунальные службы с сотрудниками МЧС приводят в порядок поселок Комсомольское Симферопольского района после потопа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

- Идет расчистка улично-дорожной сети и дворовых территорий от наносов каменей, грязи и ила как вручную, так и с использованием спецтехники. Продолжается откачка воды из подвалов многоквартирных домов. Работает полевая кухня, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Уточняется, что работы контролирует глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.

Ранее сообщалось, что на одной из наиболее пострадавшей после потопа улице Симферополя - Ракетной, устранены последствия потопа. Остальные улицы намерены привести в порядок до конца недели.

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