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Происшествия30 июня 2022 12:11

В Судаке девушку осудили на 1,5 года колонии за нападение на полицейского

Наказание назначено условно
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
В Крыму женщина напала на полицейского

В Крыму женщина напала на полицейского

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Судаке суд вынес приговор 26-леней местной жительнице за нападение на полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Дело было в марте этого года. Девушка изрядно напилась и нарвалась на сотрудника полиции, который попытался угомонить разбушевавшуюся крымчанку. В ответ на замечания стража порядка девушка накинулась на него с кулаками и нанесла телесные повреждения.

- Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимую к окончательному наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, - говорится в сообщении.

Наказание назначено условно с испытательным сроком на 1 год. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Керчи обиженный грузчик сжег магазин своего босса. Ущерб от его действий оценили в полмиллиона рублей и приговорили к 1 году и 6 месяцам заключения.

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