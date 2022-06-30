В Алуште открыли 88 пляжей и обновленную часть набережной

Фото: Галина Огнева/Telegram

В Алуште открыли 88 пляжей, сообщила глава местной администрации Галина Огнева, отвечая на вопросы крымчан на площадке Центра управления регионом Республики Крым.

- Сейчас туристов и горожан ждут на 88 пляжах города, которые работают с 07.00 до 20.00. За тем, чтобы в зоне отдыха было чисто и комфортно, постоянно следят, - уточнила Огнева.

Также для жителей Партенита доступен бесплатный отдых на пляже рядом с санаторием «Крым». Для входа необходимо предъявить QR-код. Для гостей поселка проход платный.

Также продолжаются ремонтные работы на набережной города. Передняя ее часть уже открыта и радует обновленным обликом посетителей. Там появился многоструйный, цветной фонтан. До 15 июля также планируется установить гранитную фигуру знаменитого рыбака, которая находится в процессе изготовления.

- Берму мы сдадим через 10 дней, до Ротонды качественно, с заменой всей плитки дойдем тоже через десять дней. Остается только два пляжа на центральной набережной. Все технические работы будут завершены до 1 августа, - рассказала Галина Огнева.

Кроме того, по ее словам, после окончательного завершения работ, на набережной откроются кафе, рестораны, оформленные в едином стиле, а также интересные места для отдыха и фотосессий.

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