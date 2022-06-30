Реконструкция худучилища в Симферополе находится на завершающем этапе

Фото: mkult.rk.gov.ru

Реконструкция художественного училища в Симферополе находится на завершающем этапе, сообщили в пресс-службе Минкультуры Республики Крым.

- В настоящее время проводятся работы по окончанию монтажа вентиляции, внутреннего и наружного водоснабжения, водоотведения, сетей связи и электроснабжения, устанавливается ограждение, а также благоустраивается прилегающая территория, - сообщила министр культуры РК Татьяна Манежина.

На все работы будет израсходовано 200,3 миллиона рублей. Реконструкция должна быть завершена до конца этого года. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2023 год.

Завершение работ запланировано на конец текущего года, ввод объекта в эксплуатацию с учетом технологического присоединения к сетям теплоснабжения - в 2023 году.

Ранее сообщалось, что В Феодосии отремонтируют спортивную школу имени Кривцова за 6 миллионов рублей. Также планируется привести в порядок спортплощадку на центральном стадионе имени Шайдерова.

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