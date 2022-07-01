Погода на 1 июля 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 30 градусов

В Керчи тепло до плюс 25 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

1 июля на Крымском полуострове синоптики не исключают кратковременные дожди с грозами.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, северный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16...18°, днем 28...30°.

В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Днем северо-западный ветер 6-11 м/с., тепло до 28…30°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +23…+26°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Евпатории +20…+28°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +23…+25 °, северо-восточный ветер 4-8 м/с. Ясно.

В Феодосии +21 …+26°, северный ветер 3-8 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +21…+24°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Джанкое +20…+29°, скорость северо-восточного ветра 3-5 м/с. Ясно.

В Армянске +20…+29°, скорость восточного ветра 3-5 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +18…+22°.

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