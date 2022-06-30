Глава Крыма оценил последствия потопа под Симферополем

Фото: Tg-канал главы РК Сергея Аксенова

Глава Крыма Сергей Аксенов в рамках рабочей поездки оценил последствия подтоплений в Симферопольском районе. Как руководитель республики рассказал на своей странице в Telegram, он побывал в пгт Комсомольское.

Здесь продолжается ликвидация последствий подтопления. В расчистке улично-дорожной сети и дворов, откачке воды из подвалов задействованы работники коммунальных служб и волонтеры.

- Пообщался с жителями переулка Советского: жильцами многоквартирного дома №35 и близлежащих частных домов. На следующей неделе проведем встречу со всеми председателями МКД в поселке, обсудим проблемные вопросы и совместно с администрацией найдем способы их решения, - отметил глава республики.

Как уточнил Сергей Аксенов, министерству транспорта Крыма поручено в кратчайшие сроки определить, какие профильные работы требуется провести в пгт Комсомольское, и приступить к выполнению.