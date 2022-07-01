В селе Новоандреевка под Симферополем ожидается полный сход воды к вечеру 1 июля

Фото: Денис Кратюк/Telegram

В селе Новоандреевка ожидается полный сход воды к вечеру 1 июля. Об этом сообщил глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк.

- В селе Новоандреевка ожидаем полного схода воды сегодня к вечеру. На основной территории ситуация стабилизировалась, однако есть еще ряд улиц, где идет серьезный водоток, - сообщил Кратюк.

Также, по его словам, в селе Красная Зорька продолжается откачка воды. В Добровской долине продолжают восстанавливать дорожное покрытие, приводить в порядок общественные и дворовые территории. В Укромном аварийные службы полностью откачали воду во всех МКД. В селе Софиевка приступили к восстановлению береговой линии.

Напомним, после мощных ливней, обрушившихся на Крым 26-27 июня, в Симферополе, Симферопольском и Белогорском районах ввели режим ЧС межмуниципального характера. Позже уровень бедствия повысили до регионального.

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