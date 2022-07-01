Жителей Симферополя оштрафовали на 222 тысячи рублей за нарушения

Симферопольцы заплатят 222 тысячи рублей штрафа Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жителей Симферополя оштрафовали на 222 тысячи 500 рублей за нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

- По итогам заседания административной комиссии Симферополя наложены штрафы на сумму 222 тысячи 500 рублей, - говорится в сообщении.

Было рассмотрено 67 материалов по фактам стихийной торговли, нарушения правил благоустройства и тишины и покоя граждан, а также парковки машин на зеленых зонах.

Ранее сообщалось, что штрафы для поджигателей леса в Крыму увеличили до 1 миллиона рубелей. Такую сумму придется заплатить юрлицам за нарушение правил безопасности в условиях особого противопожарного режима.