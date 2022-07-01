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Общество1 июля 2022 8:21

Депутат Алексей Черняк назвал причины вывода российского контингента с острова Змеиный

Депутат Госдумы Алексей Черняк назвал спасение жизней солдат причиной вывода контингента с острова Змеиный
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Безопасность личного состава является главным приоритетом для руководства Минобороны. Фото: Минобороны РФ

Безопасность личного состава является главным приоритетом для руководства Минобороны. Фото: Минобороны РФ

Депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк рассказал о причинах вывода российского контингента с острова Змеиный в Черном море. Об этом КП-Крым сообщил сам народный избранник.

- Наши ребята выполнили полностью все поставленные перед ними задачи. Они долгое время отражали атаки и сбили неимоверное количество самолетов и дронов. С учетом того, что Европа поставила новое вооружение, я думаю, что была проведена специальная операция по выводу наших ребят, - объяснил Алексей Черняк.

Он добавил, что остров небольшой и укрыться там негде. Это обстоятельство создавало угрозу. При этом безопасность российских военных является абсолютным приоритетом для нашей стороны.

Депутат добавил, что в настоящее время остров находится под контролем вооруженных сил России, которые полностью контролируют ситуацию.

Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили, что российская армия покинули Змеиный. Решение было принято, чтобы продемонстрировать, что Росся не мешает усилиям ООН по организации коридора поставки сельхозпродукции из Украины.