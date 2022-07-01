В июле крымчан ждет дополнительный выходной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму 11 июля объявлено выходным днем в связи с празднованием Курбан-байрама. Соответствующий указ был подписан главой республики Сергеем Аксеновым 24 марта.

Курбан-байрам - один из самых знаковых в мусульманской культуре праздников, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам. В этом году он выпадает на 9 июля, однако, согласно традициям, его празднуют три дня. Поэтому в этом году крымчане будут отдыхать с 9 по 11 июля включительно.

Как ранее отметил глава Крыма, в дополнительный выходной жители полуострова смогут разделить радость праздника с семьей, посетить родных и близких.

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