Южный берег Крыма встречает июль: 5 атмосферных фото Гурзуфа

Отдых вблизи горы Аю-Даг. Фото: Алекс Кедми/VK

Солнечный июль ворвался на Крымский полуостров, сменив капризный июнь, который уже всех достал своими дождями и грозами. Особенно восхитительно лето на Южном берегу Крыма.

Черное море ласковое и теплое. Фото: Алекс Кедми/VK

Сполна насладиться июлем в Гурзуфе, не выходя за порог своего жилья, можно благодаря фотосету, который разместил в соцсети талантливый фотохудожник Алекс Кедми.

- Ярко, чувственно и атмосферно, - так оценили работы пользователи соцсети.

Тучки разбежались и на небосводе сияет солнышко.

Пляж Гурзуфа. Фото: Алекс Кедми/VK

Черное море - это огромная природная декорация для восхитительных снимков! Именно такие мысли приходят в голову, когда рассматриваешь фото, где сделан акцент на пляжный отдых. Даже бетонные пирсы и те кажутся изящными и милыми, когда теплая морская вода привлекает к себе отдыхающих - и взрослых, и детей.

На улочках Гурзуфа. Фото: Алекс Кедми/VK

Ожили и узкие улочки Гурзуфа, хотя многолюдными их нельзя назвать. Туристический поток не набрал былой мощи из-за временных ограничения авиаперелетов в аэропорт Симферополь.

Ленкоранская акация. Фото: Алекс Кедми/VK

Высоко в небе сияет солнышко, которое разбудило цветочные бутоны ленкоранской акации. Дерево приветствует июль изящными листьями и нежнейшими соцветиями.

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