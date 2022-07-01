На сотрудника феодосийского интерната, избившего подростка, завели уголовное дело

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Бывший замдиректора школы-интерната в Феодосии попал под уголовное дело за избиение восьмиклассника. Как сообщили в пресс-службе крымского Следкома, инцидент произошел 19 мая этого года.

- В школе-интернате подозреваемый, являющийся на тот момент заместителем директора, под видом мер воспитательного характера применил насилие к 16-летнему ученику, схватив его за руки и повалив на пол, чем причинил физическую боль, - говорится в сообщении.

Проверка была инициирована после того, как информация об инциденте распространилась в Интернете. У школы-интерната изъяли документы, регламентирующие работу учреждения. Расследование продолжается. Также отдельно проверку организовала республиканская прокуратура.

Ранее КП-Крым писала, что поводом для проверки стала видеозапись, опубликованная в сети, на которой видно, что учитель применяет против подростка физическую силу в кабинете. Как оказалось, агрессивный учитель имеет 20-летний стаж работы, а преподавателем трудится более семи лет.

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