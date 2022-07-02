Жители двух поселков под Феодосией до вечера 2 июля остались без воды

Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Жители двух поселков под Феодосией 2 июля остались без воды из-за аварии на Судакском водоводе.

Как сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма», отключены от водоснабжения абоненты в поселках Коктебель и Щебетовка.

На предприятии уточнили, что уже приступили к аварийно-восстановительным работам. Возобновить подачу воды планируется к 17:00.

Кроме того, 2 июля из-за аварии на сетях холодного водоснабжения нет воды в селе Пионерском на улице А. Медиева и улице Чичибабина, а также на прилегающих улицах и переулках.