Коронавирус в Крыму: плюс 21 зараженный за сутки

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В Крыму за сутки выявили 21 человека, зараженного коронавирусом. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК. Всего с начала пандемии выявили 184 008 инфицированных ковидом.

- За истекшие сутки госпитализировано четыре пациента, за все время на стационарном лечении находились 59 070 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 24 человека, за весь период – 176 805, - уточнили в Минздраве РК.

Скончались от инфекции за сутки два пациента. Общее число умерших от коронавируса в республике составляет 5 318 человек.