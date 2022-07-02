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Здоровье2 июля 2022 13:22

Коронавирус в Крыму: плюс 21 зараженный за сутки

За 1 июля госпитализировали четыре пациента
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Фото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Крыму за сутки выявили 21 человека, зараженного коронавирусом. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК. Всего с начала пандемии выявили 184 008 инфицированных ковидом.

- За истекшие сутки госпитализировано четыре пациента, за все время на стационарном лечении находились 59 070 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 24 человека, за весь период – 176 805, - уточнили в Минздраве РК.

Скончались от инфекции за сутки два пациента. Общее число умерших от коронавируса в республике составляет 5 318 человек.