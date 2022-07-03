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Общество2 июля 2022 23:24

Погода на 3 июля 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 28 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 3 июля 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Море у берегов Керчи прогрелась до +23°.

Море у берегов Керчи прогрелась до +23°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

3 июля на Крымском полуострове уютное воскресенье - опасные метеорологические явления не ожидаются.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 12...14°, днем 26...28°.

В Севастополе малооблачно. Днем северо-западный ветер 5-10 м/с., тепло до 28°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +20…+24°, юго-восточный ветер 5-7 м/с. Ясно.

В Евпатории +18…+27°, юго-восточный ветер 4-6 м/с. Ясно.

В Керчи +21…+23 °, северный ветер 4-7 м/с. Ясно.

В Феодосии +19 …+25°, северный ветер 6-8 м/с. Ясно.

В Черноморском +19…+24°, северо-восточный ветер 4-5 м/с. Ясно.

В Джанкое +19…+28°, скорость северо-восточного ветра 4-6 м/с. Ясно.

В Армянске +19…+27°, скорость северо-западного ветра 2-4 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +19…+23°.

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