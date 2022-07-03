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Общество3 июля 2022 8:26

В Крыму зафиксировали 19 новых случаев коронавирусной инфекции

На больничную койку уложили 5 заразившихся
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Статистика за 2 июня 2022. Фото: Миндрав РК/Tg

Статистика за 2 июня 2022. Фото: Миндрав РК/Tg

В министерстве здравоохранения Республики Крым обнародовали данные по ковиду за минувшие сутки.

В пресс-службе сообщили, что всего выявлено 19 новых случаев COVID-19, а за все время пандемии опасной хворью заразились 184027 мужчин и женщин. Стационарное лечение потребовалось 5 заболевшим, общее количество попавших в ковидные отделения - 59075.

Домой выписали 15 выздоровевших, а всего сумели побороть ковид 176 820 гостей и жителей Крыма.

К счастью, сутки прошли без летальных исходов, всего же COVID-19 унес 5318 человеческих жизней.

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