В Крыму подтоплены 25 частных и 3 многоквартирных дома

В Крыму подтопило частные домовладения. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На территории Республики Крым ликвидируются последствия масштабного подтопления, но до сих пор вода не ушла из 25 частных и 3 многоквартирных домов. Остаются в зоне ЧС и 26 приусадебных участков.

- За текущие сутки откачано 27 частных домовладений и 2 многоквартирных дома. Всего с откачано 214 домов и 3 многоквартирных дома, - говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.

Напоминаем, что глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ, что подтопления, которые произошли с 26 июня, относятся к чрезвычайной ситуации регионального характера.

Власти Симферополя усиленно приводят в порядок набережную Салгира, где мощные потоки воды принесли много мусора, грязи, вывернули с корнем деревья и повредили плитку.

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