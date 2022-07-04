Погода на 4 июля 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 30 градусов

Море у берегов Севастополя прогрелось до плюс 23 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

4 июля на Крымский полуостров пришел комфортный понедельник.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13...15°, днем 28...30°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-западный ветер 5-10 м/с., тепло до 30°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +21…+26°, юго-восточный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Евпатории +20…+28°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Ясно.

В Керчи +22…+25 °, северо-восточный ветер 4-7 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +20 …+27°, северный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Черноморском +21…+25°, северо-западный ветер 4-5 м/с. Ясно.

В Джанкое +19…+30°, скорость северо-восточного ветра 2-4 м/с. Ясно.

В Армянске +19…+29°, скорость северо-западного ветра 2-4 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море прогрелась до +20…+23°.

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