Прокуратура начала проверку после возгорания пассажирского автобуса в Симферополе

Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым

Крымская прокуратура начала проверку по факту возгорания в Симферополе пассажирского автобуса, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, инцидент произошел в минувшую пятницу на улице Ак-Кая. Горел рейсовый автобус № 99, следовавший по маршруту «Залесье-Молодежное». В момент происшествия транспорт был пуст. Пострадавших нет.

- Учитывая обстоятельства происшествия, прокуратура даст оценку исполнению обязанностей ответственными лицами органов местного самоуправления, подведомственных им учреждений и предприятий, а также органов контроля по пресечению правонарушений в сфере организации безопасности дорожного движения, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Следком возбудил уголовное дело после обрушения моста через Салгир в центре Симферополя. Три года назад ремонтом мостового сооружения занималась компания «Крым-Магистраль».

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