В Джанкое 2 июля кроссовер сбил двух подростков на питбайке

Фото: МВД по РК

В Джанкое в минувшую субботу 29-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander сбил двух подростков на мини-мотоцикле, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. Инцидент произошел около 17.00 на улице Октябрьская.

- При осуществлении поворота налево совершил столкновение с питбайком «Kayo», под управлением несовершеннолетнего, 2009 года рождения, который двигался во встречном направлении, - говорится в сообщении.

В аварии пострадали несовершеннолетние водитель и пассажир питбайка «Kayo». Силовики выясняют остальные детали происшествия.

Ранее на трассе Симферополь-Ялта произошло ДТП с участием пассажирского автобуса: пострадали двое детей. «BMW» вылетела на «встречку» и столкнулась с автобусом.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50