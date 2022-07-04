В Крыму 5-8 июля ожидается высокая пожарная опасность

Фото: pixabay.com

В Крыму 5-8 июля ожидается высокая пожароопасность, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым со ссылкой на Крымское управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- 5-8 июля в центральных и восточных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность. С 20 мая на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим. Он предусматривает дополнительные требования пожарной безопасности, - говорится в сообщении.

Напомним, в связи с действующим на полуострове противопожарным режимом в Симферополе установили 30 шлагбаумов, преграждающих проезд к лесу.

Ранее сообщалось, что штрафы для поджигателей леса в Крыму увеличили до 1 миллиона рубелей. Такую сумму придется заплатить юрлицам за нарушение правил безопасности в условиях особого противопожарного режима.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50