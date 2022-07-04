Прокуратура начала проверку ДТП в Джанкое, в котором пострадали подростки на питбайке

Фото: МВД по РК

Прокуратура Республики Крым начала проверку по факту ДТП в Джанкое, в котором под колесами Mitsubishi оказались двое подростков. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, авария произошла в минувшую субботу 2 июля. Двое несовершеннолетних ребят, одному из которых 13 лет, ехали по улице Октябрьская на питбайке, когда в них врезался 29-летний водитель за рулем кроссовера. В результате столкновения подростки получили травмы, с которыми их госпитализировали в больницу.

- Ход и результаты проверки, а также законность вынесенного процессуального решения взяты прокуратурой Крыма на контроль, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее на трассе Симферополь-Ялта произошло ДТП с участием пассажирского автобуса: пострадали двое детей. «BMW» вылетела на «встречку» и столкнулась с автобусом.

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