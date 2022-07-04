Верховный суд Крыма продолжил рассмотрение дела о преступлениях немецко-фашистских захватчиков в годы войны

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4 июля Верховный суд Республики Крым продолжил рассмотрение дела относительно преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в на территории Крымского полуострова в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что рассмотрение дело продолжили без участия ранее заявленных свидетелей, которые не могли присутствовать ввиду преклонного возраста и состояния здоровья.

- Были заслушаны пояснения замдиректора Музея обороны Севастополя по научной работе Анны Селивановой, которая рассказала о действиях немецко-фашистских захватчиков и их пособников, многочисленных фактах преступлений по отношению к мирным жителям и военнопленных на территории Севастополя в годы войны. В том числе о фактах «нечеловеческих условиях содержания военнопленных» и «угона мирного населения в рабство», - говорится в сообщении.

Также в ходе заседания был уточнен вопрос относительно отношения немецко-фашистских захватчиков к военнопленным, которые были перевезены с Керченского фронта. В суде также заслушали пояснения историка Владимира Бобкова, который сообщил о фактах «целенаправленного уничтожения» советских военнопленных на оккупированном полуострове в годы ВОВ.

Кроме того, были исследованы материалы уголовного дела, возбужденного по фактам массового уничтожения советских граждан нацистами, протоколы допросов свидетелей и потерпевших, пояснения экспертов, свидетельства очевидцев тех событий, а также акты, фиксирующие преступления против мирных граждан.

Напомним, в ходе прошлого заседания, которое прошло 30 июня, были допрошены свидетели. Еще ранее были допрошены эксперты и историки. 7 июля рассмотрение продолжится в закрытом судебном заседании, в связи исследованием документов, содержащих гостайну. Результаты будут оглашены публично.

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