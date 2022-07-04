Перекрытие улицы Караимской в Симферополе перенесли из-за обрушения моста через Салгир

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Закрытие улицы Караимской в Симферополе на капремонт перенесли из-за обрушения моста через Салгир на улице Толстого. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

- В связи с проводимым ремонтом дорожного покрытия на мостовом сооружении по улице Льва Толстого, сроки перекрытия улицы Караимская на участке от улицы Козлова до улицы Сергеева-Ценского перенесены, - говорится в сообщении.

Теперь перекрытие планируется не ранее 10 июля. Более подробная информация будет опубликована позже.

Напомним, 26 июня на улице Толстого произошло обрушение моста через Салгир. Сооружение не выдержало разлива реки после сильных ливней и сброса воды из Симферопольского водохранилища. После ЧП сразу же начала проверку республиканская прокуратура, а теперь подключился крымский Следком. Силовики возбудили уголовное дело по факту обвала грунта и автомобильного полотна.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50