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Происшествия4 июля 2022 10:18

В Севастополе хозяйка квартиры присвоила вещи жильцов

Девушка решила присвоить вещи квартирантов в счет оплаты жилья
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Жильцы не оценили поступок хозяйки квартиры и обратились в полицию

Жильцы не оценили поступок хозяйки квартиры и обратились в полицию

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Севастополе полицейские задержали 21-летнюю девушку, которая присвоила вещи семейной пары, которой сдавала квартиру. Как сообщили в пресс-службе МВД по городу-герою, собственнице квартиры грозит наказание вплоть до лишения свободы.

Выяснилось, что квартиранты снимали у девушки жилье, которым она владела. Когда хозяйка жилья не получила ежемесячную оплату, она решила проблему по-своему - зашла в квартиру и присвоила вещи квартирантов.

- Обнаружив пропажу имущества стоимостью 18 тысяч рублей, потерпевшие обратились в полицию, - отметили в пресс-службе севастопольской полиции.

На жительницу Севастополя завели уголовное дело по статье «Самоуправство». За присвоение вещей ей грозит штраф, исправительные работы или арест на срок до шести месяцев.

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