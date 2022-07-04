Крымчан ждет неделя жаркого лета: воздух прогреется до +30, дождей не ожидается

Крымский поселок Новый Свет. Фото: соцсети

Погода в Крыму на предстоящей неделе порадует жителей полуострова. Дождей пока не ожидается, а воздух прогреется до 30 градусов, что весьма кстати для желающих провести свой летний отпуск на море под лучами крымского солнца.

- Погода в предстоящую неделю будет великолепной – преобладание антициклональной, значит, солнечной сухой погоды. И по температуре мы будем медленно расти, - сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец эфире радио «Спутник в Крыму».

По его словам, в понедельник ночная температура воздуха составит 13-18 градусов, днем прогреется до 25-30. Во вторник будет на один градус теплее. К середине недели температура днем будет достигать 28-30 градусов, ночью прохладнее - 15-20 градусов. Кроме того, морская вода на этой неделе прогреется до 22-23 градусов. Тем не менее, по словам синоптика, в предстоящие выходные на Крым вновь могут обрушиться грозовые дожди.

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