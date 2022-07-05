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Общество4 июля 2022 22:54

Погода на 5 июля 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 32 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 5 июля 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Крыму в разгаре лето.

В Крыму в разгаре лето.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

5 июля на Крымском полуострове настоящий летний день.

- Благодаря влиянию антициклона, сохранится сухая и жаркая погода, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15...17°, днем 30...32°.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло до 28…30°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +22…+28°, юго-восточный ветер 1-5 м/с. Ясно.

В Евпатории +21…+28°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +23…+27 °, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Ясно.

В Феодосии +22 …+29°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Черноморском +23…+27°, северо-западный ветер 4-8 м/с. Ясно.

В Джанкое +21…+30°, скорость северо-восточного ветра 2-5 м/с. Ясно.

В Армянске +22 …+30°, скорость северо-западного ветра 1-4 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море прогрелась до +20…+23°.

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