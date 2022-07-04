В Симферополе 5 июля частично отключат свет на 4 улицах и 1 переулке

Свет пропадет временно. Фото: архив КП-Крым

5 июля в Симферополе будут проводить плановый ремонт электросетей, поэтому частично обесточат 4 улицы и 1 переулок. Электрическими приборами невозможно будет пользоваться с 8 утра до 5 вечера.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

- Целинная, 24-74, 29-71; Димитрова, 38-74, 33-73; Севастопольская, 250а; Мате Залки, 7-7к, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23а, 27, 29;

- проезд Пригородный, 16/1, 16/2, 16/7-8

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50