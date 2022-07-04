«Черноморнефтегаз» работает в штатном режиме

Фото: пресс-служба ГУП РК "Черноморнефтегаз"

ГУП республики Крым «Черноморнефтегаз», по буровым платформам которого Украина нанесла удар 20 июня, работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

- Работа газотранспортной системы и обеспечение потребителей природным газом осуществляется бесперебойно. Полуостров Крым обеспечен газом, закачка газа в подземное хранилище происходит в рамках установленного плана, что позволит удовлетворить потребность Крымского полуострова в природном газе в полном объеме, - отметили в пресс-службе «Черноморнефтегаза».

Напомним, утром 20 июня Украина нанесла удар по буровым платформам крымского предприятия «Черноморнефтегаз». Было эвакуировано 94 человека, семь пропали без вести, еще трое травмированы. Следственный комитет РФ возбудил дело по факту произошедшего.

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