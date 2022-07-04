В Симферополе отложили ремонт центральной дороги

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Администрация Симферополя отложила ремонт одной из центральных городских магистралей до восстановления подмытой потопом улицы Толстого. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации.

- В связи с проводимым ремонтом дорожного покрытия на мостовом сооружении по улице Льва Толстого, сроки перекрытия улицы Караимская на участке от улицы Козлова до улицы Сергеева-Ценского перенесены, - говорится в сообщении. - В целях обеспечения транспортной доступности на участках с интенсивным движением в центре города, перекрытие планируется не ранее 10 июля.

Капитальный ремонт на улице Караимской планировали начать 1 июля. Также проезд будет закрыт по улицам Кавказская и Пролетарская. Подрядчику – ООО «Велен» - предстоит заменить все инженерные коммуникации и убрать электропровода со столбов в подземные кабели. Только после этого на объект выдут дорожники АО «ВАД» для ремонта дороги. В обновленном виде одна из центральных магистралей Симферополя предстанет до конца 2023 года.

Обрушение дороги на улице Толстого произошло 26 июня. Восстановительные работы по просьбе главы Крыма Сергея Аксенова выполнила компания «ВАД». Движение должны открыть в течение недели.