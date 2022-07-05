Пропавшую жительницу Феодосии нашли мертвой

Эмма Коршунова (Панасенко). Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил сообщение о том, что 86-летняя женщина, которую они искали, мертва.

- Соболезнования родным и близким, - такой комментарий оставили волонтеры под постом, который 3 июля разместили в соцсети.

В ориентировке, которая перечеркнута надписью, сделанной заглавными буквами «найдена, погибла», говорится, что Эмма Иосифовна Коршунова (Панасенко), 1936 года рождения из Феодосия исчезла из поля зрения родных и близких 30 июня 2022.

Подробности трагедии не сообщаются.

Напоминаем, что в июне 5 пропавших были найдены мертвыми. А в Севастополе произошло ужасное преступление: 24-летнюю девушку, которую искали волонтеры, задушил глава многодетной семьи.

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