В Симферополе избавились от 150 незаконных рекламных конструкций

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе демонтировали более 150 незаконных рекламных конструкций, 104 из них собственники снесли самостоятельно. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

- С начала 2022 года в Симферополе демонтировано 158 незаконных отдельно стоящих рекламных конструкций, из которых 54 демонтировано силами подрядных организаций, с которыми администрацией города были заключены соответствующие муниципальные контракты, - цитирует пресс-служба начальника управления наружной рекламы и информации администрации города Алима Джалилова.

Он добавил, что запланирован снос еще 75 незаконных рекламных конструкций, которые намерены убрать в течение июля.

Ранее сообщалось, что жителей Симферополя оштрафовали на 222 тысячи рублей за административные нарушения после рассмотрения 67 материалов.

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