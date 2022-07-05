В Крыму сотрудники МЧС завершили откачку воды из подтопленных при паводке объектов

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В Крыму сотрудники МЧС завершили откачку воды из подтопленных после сильных ливней объектов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

- По состоянию на 08.00 часов 5 июля откачено воды общим объемом 31 896 кубометров на 250 объектах, оказавшихся подтопленными. Работы по откачке воды завершены, - говорится в сообщении.

Также расчищены шесть пострадавших мостов, продезинфицированы четыре объекта общей площадью 8 250 квадратных метров. Также сотрудники МЧС продолжают расчищать русла рек, просушивать и обрабатывать частные дома, подвалы и социально-значимые объекты.

Напомним, обильные дожди обрушились на Крым 26-27 июня. Потоп, спровоцированный осадками, был признан чрезвычайной ситуацией регионального масштаба.

Во время потопа самый большой удар приняла на себя набережная Салгира в Симферополе. От непогоды пострадали целые поселки, мосты, дороги и многие растения. КП-Крым рассказала, что будет с деревьями, побывавшими в плену у стихии.

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