В Крыму осудят уснувшего за рулем водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП

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Прокуратура Черноморского района передала в суд уголовное дело против уснувшего за рулем водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Инцидент произошел в мае этого года. Водитель «Фольксваген Пассат» направлялся в сторону поселка Черноморское, когда его сморил сон. В результате машина съехала с проезжей части в кювет и перевернулась.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля - женщина 1968 года рождения, которая не была пристегнута ремнем безопасности, от полученных травм скончалась на месте, - говорится в сообщении.

Ранее на трассе Симферополь-Ялта произошло ДТП с участием пассажирского автобуса: пострадали двое детей. «BMW» вылетела на «встречку» и столкнулась с автобусом.

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