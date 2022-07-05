В Крыму 6 медиков с начала года бесплатно получили в пользование земельные участки

Мера социальной поддержки реализуется в соответствии с законом республики Крым Фото: Иван ПРОХОРОВ

Шесть медицинских работников в Крыму в этом году получили в безвозмездное пользование земельные участки. Об этом сообщил врио министра здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский. По его словам, участки выделены администрациями сельских поселений Симферопольского, Красногвардейского и Бахчисарайского районов.

- В Симферопольском районе земельные участки предоставлены медицинской сестре врачебной амбулатории села Николаевка и заведующей фельдшерско-акушерским пунктом села Лекарственное. В Красногвардейском районе – двум медицинским сестрам центральной районной больницы. В Бахчисарайском – врачу-терапевту Куйбышевской участковой больницы и медсестре ФАПа села Тургеневка, - рассказал врио министра.

Кроме того, по словам Скорупского, сейчас на рассмотрении в администрациях сельских поселений находятся документы на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства ещё 14-ти медицинским работникам.

В прошлом году земельные участки получили четыре специалиста.

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