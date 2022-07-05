За минувшую неделю мошенники обманули крымчан на 3,2 миллиона рублей

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За минувшую неделю мошенники обманули жителей Крыма на 3 миллиона 279 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
- С 27 июня по 3 июля органами внутренних дел по Республике Крым зарегистрировано 35 фактов мошенничеств, совершенных в отношении граждан дистанционными способами: через телефонные звонки, социальные сети и сайты бесплатных объявлений, - говорится в сообщении.
Уточняется, что от действий злоумышленников пострадали жители Ялты, Алушты, Евпатории, Симферополя, Феодосии, Керчи, Симферопольского и Кировского районов.
Ранее сообщалось, что мошенники похитили у симферопольца квартиру за два миллиона рублей. Хозяину пришлось возвращать жилье через суд.
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