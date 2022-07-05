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Происшествия5 июля 2022 10:18

За минувшую неделю мошенники обманули крымчан на 3,2 миллиона рублей

С 27 июня по 3 июля было зафиксировано 35 фактов обмана
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

За минувшую неделю мошенники обманули жителей Крыма на 3 миллиона 279 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- С 27 июня по 3 июля органами внутренних дел по Республике Крым зарегистрировано 35 фактов мошенничеств, совершенных в отношении граждан дистанционными способами: через телефонные звонки, социальные сети и сайты бесплатных объявлений, - говорится в сообщении.

Уточняется, что от действий злоумышленников пострадали жители Ялты, Алушты, Евпатории, Симферополя, Феодосии, Керчи, Симферопольского и Кировского районов.

Ранее сообщалось, что мошенники похитили у симферопольца квартиру за два миллиона рублей. Хозяину пришлось возвращать жилье через суд.

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