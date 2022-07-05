В Крыму на станции Урожайная под колесами поезда погиб 33-летний мужчина

Фото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте

На станции Урожайная в Крыму человек погиб под колесами поезда «Москва - Симферополь». Об этом сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

- Машинист подал звуковой сигнал, применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Смертельно травмирован 33-летний житель Красногвардейского района. В данный момент проводится проверка, - говорится в сообщении.

Уточняется, что трагедия произошла в темное время суток. В настоящее время опрашиваются поездная бригада и родственники погибшего.

Напомним, последний раз подобная трагедия произошла в апреле этого года в Сакском районе республики. Тогда под колесами электрички погиб 55-летний мужчина, не услышав приближающегося состава.

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