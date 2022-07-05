Фото: Сергей Аксенов/Telegram

Жителям пгт Комсомольское компенсируют затраты после потопа, сообщил в глава Республики Крым Сергей Аксенов.

- В поселке завершается подсчет ущерба, нанесенного инфраструктуре и домовладениям вследствие подтопления. Выплата компенсаций гражданам должна быть проведена в самое ближайшее время, помощь будет оказана всем без исключения, - сообщил глава республики.

По его словам, в этом году необходимо провесит капремонт на территориях и дорогах, а также восстановить дорожное покрытие. Кроме того, будет проведена реконструкция моста.

Напомним, сильные дожди обрушились на Крым 26-27 июня. Потоп, спровоцированный осадками, был признан чрезвычайной ситуацией регионального масштаба. К утру 5 июля сотрудники МЧС завершили откачку воды из подтопленных при паводках объектов.

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