В Симферополе отремонтировали пешеходный мост через речку Абдалка

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе отремонтировали мост через речку Абдалка, который расположен на улице Приусадебная. Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, пешеходный проход по мостовому сооружению возобновлен.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

- Произведен демонтаж преграждающих бетонных конструкций, прилегающая местность очищена от бытового мусора, установлены в качестве опор новые блоки ФБС с укладкой на них плиты перекрытия, - говорится в сообщении.

Уточняется, что данная конструкция - один из основных путей, соединяющих улицу Бела Куна с микрорайоном Загородный. После ремонта сток воды по реке осуществляется беспрепятственно.

Ранее сообщалось, что движение по обрушившемуся в центре Симферополя мосту будет возобновлено до конца текущей недели. Напомним, асфальтовое покрытие сооружения через Салгир рухнуло 26 июня, не выдержав разлива реки. По факту произошедшего крымский Следком возбудил уголовное дело - силовики проверяют подрядчика, который занимался ремонтом моста три года назад.

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