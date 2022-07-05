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Экономика5 июля 2022 11:06

Крымчане, чье имущество пострадало при потопе, получат компенсации

Финансовая помощь предусматривает выплаты в размере от 10 до 100 тысяч рублей
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Крымчане, чье имущество пострадало при потопе, получат компенсации. Как сообщили в пресс-службе администрации Симферополя, для этого необходимо собрать некоторые документы.

- Для получения выплаты граждане, пострадавшие вследствие ЧС, подают заявление в Департамент труда и социальной защиты населения администрации города (бул. Франко, 25), - говорится в сообщении.

Единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей можно получить, если человек проживает в зоне подтопления. Финансовая поддержка также оказывается при утрате имущества первой необходимости (50 тысяч рублей на человека) и при полной утрате имущества (100 тысяч рублей на человека).

Более подробную информацию о порядке предоставления документов можно получить на официальном сайте администрации.

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