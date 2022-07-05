В центе Симферополя 5 июля «потушили» пожар

Фото: 82.mchs.gov.ru

Сегодня, 5 июля, в административном здании, расположенном в центре Симферополя, потушили условный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе главка республиканского МЧС.

- Согласно тактическому замыслу, условный пожар произошел на цокольном этаже в обеденном зале. Его причиной стал загоревшийся бытовой электроприбор, - говорится в сообщении.

Автоматически сработала пожарная сигнализация, после чего на место прибыли подразделения пожарной охраны. На тушение огня им потребовалось менее получаса.

- Все цели и задачи тренировки были успешно выполнены в кратчайшие сроки, - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что танцор фаер-шоу едва не сгорел, показывая трюк на набережной в Феодосии. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии с ожогами тела.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50